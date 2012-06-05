У міліції стверджують, що Донія не чіпали

У столичному главку міліції заперечують інформацію в окремих ЗМІ про затримання народного депутата від НУ-НС Олеся Донія.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві.

«Доній є народним депутатом України і відповідно до чинного законодавства апріорі без згоди Верховної Ради не може бути затриманий», - наголосили у міліції.