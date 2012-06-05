Колесніков: починається серіал «Любі друзі - 2»
Віце-прем`єр, заступник керівника передвиборного штабу ПР Борис Колесніков заявляє, що влада під час парламентських виборів не допустить повторення подій 2004 року
|Колесніков збирається давати відсіч
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на круглому столі Інституту Горшеніна.
Зокрема, коментуючи вислови опозиції щодо планів властей фальсифікувати вибори 2012 року, Б.Колесніков порівняв ситуацію з 2004 роком.
"Історія повторюється, спочатку як трагедія, потім як фарс. Це все вже було в 2004 році. На Заході у 2004 році створили таку ауру: у команди опозиції - стовідсоткові шанси, а Віктор Янукович одразу програє. Тому ми виграли вибори у середині країни, але під зовнішнім впливом їх програли. Зараз ситуація повністю повторюється", - вважає Б.Колесніков, додавши, що починається серіал "Любі друзі - 2".
Б.Колесніков висловив упевненість, що на цей раз подібний сценарій не пройде, оскільки в Партії регіонів дуже добре знають своїх опонентів.
"Ми дамо потужну медійну, громадянську відсіч усім спробам прив`язати до нас фальсифікат", - підкреслив він.
"На всіх 34 тисячах ділянок і у влади, і у опозиції будуть свої члени комісій, і спостерігачі, і журналісти. Тому Україна в змозі провести чесні, прозорі вибори. Точно так, як це і було у 2006-му, 2007 роках", - сказав Б.Колесніков.
Окрім того, він заявив, що попросить іноземну пресу підтвердити або спростувати звинувачення на адресу українських властей у корупції.
Кажучи про звинувачення партії "Батьківщина" на адресу нинішньої влади в корупційних діях, віце-прем`єр висловив думку, що ”корупція є скрізь, де вони не беруть участь особисто".
“Тому, щодо виборів, щодо Євро, - ми попросимо іноземних журналістів або спростувати, або підтвердити факти корупції, щоб не вступати у судові розгляди”, - відзначив Б.Колесніков.