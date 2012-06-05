Колесніков: починається серіал «Любі друзі - 2»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на круглому столі Інституту Горшеніна.

Зокрема, коментуючи вислови опозиції щодо планів властей фальсифікувати вибори 2012 року, Б.Колесніков порівняв ситуацію з 2004 роком.

"Історія повторюється, спочатку як трагедія, потім як фарс. Це все вже було в 2004 році. На Заході у 2004 році створили таку ауру: у команди опозиції - стовідсоткові шанси, а Віктор Янукович одразу програє. Тому ми виграли вибори у середині країни, але під зовнішнім впливом їх програли. Зараз ситуація повністю повторюється", - вважає Б.Колесніков, додавши, що починається серіал "Любі друзі - 2".

Б.Колесніков висловив упевненість, що на цей раз подібний сценарій не пройде, оскільки в Партії регіонів дуже добре знають своїх опонентів.

"Ми дамо потужну медійну, громадянську відсіч усім спробам прив`язати до нас фальсифікат", - підкреслив він.

"На всіх 34 тисячах ділянок і у влади, і у опозиції будуть свої члени комісій, і спостерігачі, і журналісти. Тому Україна в змозі провести чесні, прозорі вибори. Точно так, як це і було у 2006-му, 2007 роках", - сказав Б.Колесніков.

Окрім того, він заявив, що попросить іноземну пресу підтвердити або спростувати звинувачення на адресу українських властей у корупції.

Кажучи про звинувачення партії "Батьківщина" на адресу нинішньої влади в корупційних діях, віце-прем`єр висловив думку, що ”корупція є скрізь, де вони не беруть участь особисто".

“Тому, щодо виборів, щодо Євро, - ми попросимо іноземних журналістів або спростувати, або підтвердити факти корупції, щоб не вступати у судові розгляди”, - відзначив Б.Колесніков.