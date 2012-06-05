Через буревій всі служби Києва працюють у посиленому режимі

Як повідомляє прес-служба КМДА, очільник держадміністрації закликав киян бути якомога обачнішими під час негоди.

«Я вимагаю від кожного з керівників комунальних служб міста максимальної оперативності та самовіддачі. Погода ставить нас в умови, коли потрібно мобілізуватися та швидко реагувати. Наше головне завдання – не допустити, щоб постраждали кияни», – наголосив Олександр Попов.

Наразі всі служби міста працюють у посиленому цілодобовому режимі. Вже відновлено електропостачання житлових будинків, контактних мереж трамвайних та тролейбусних маршрутів, тривають роботи з відновлення зовнішнього освітлення. Задіяні працівники всіх районних КП УЗН у прибиранні з вулиць міста від повалених дерев та зламаного гілля.

Нагадаємо, що 4 червня у столиці пройшов буревій, унаслідок якого травмовано 5 осіб, повалено 208 дерев, пошкоджено 9 автомобілів та дахи 3-х житлових будинків і однієї лікарні.