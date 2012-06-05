Колесніков каже, що фан-зона у Києві програє іншим трьом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні круглого столу в Інституті Горшеніна.

"Київрада недостатньо глибоко пропрацювала фан-зону. Ні в Донецьку, ні в Харкові, ні у Львові такого немає. Там максимально враховано інтереси львів`ян, харків’ян і донеччан", - наголосив Б.Колесніков.

За його словами, уряд для киян зробив «все, що міг: оголосив додаткові вихідні, решта повинна була робити місцева влада».

Кажучи про покажчики в центрі міста, які багато киян не розуміють, Б.Колесніков зазначив, що ці покажчики встановлювало УЄФА і вони відповідають європейським стандартам.