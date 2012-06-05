У Кіровограді втопили у фонтані опудала авторів мовного законопроекту

Як передає кореспондент УНІАН, подія була організована в рамках всеукраїнської акції «Захисти українську мову».

Кілька десятків учасників мітингу тримали плакати з написами: «Доля мови – доля народу», «Захистимо мову – збережемо Україну». Вони скандували: «Займіться ділом, а не язиком!», «Руки геть від мови!», «Банду геть!».

Опудала з обличчями авторів мовного законопроекту Вадима Колесніченка і Сергія Ківалова, а також Президента Віктора Януковича молоді люди із громадських організацій «Сокіл» і «Студентська Свобода» використали у театралізованому дійстві. Двоє активістів, тримаючи перед собою опудала, звернулись від їхнього імені до кіровоградців із заявами, що принижують українську мову і самих українців. У відповідь мітингувальники скинули опудала у фонтан, розташований на центральній площі перед будівлею ОДА.