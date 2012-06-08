МОЗ не заперечує, щоб кров у Тимошенко взяв німецький лікар

12:47, 08 червня 2012
Політика
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У МОЗ стверджують, що Тимошенко відмовилася від схеми, коли одна проба повинна залишитися в лікарні, друга повинна бути збережена як контрольний зразок і третя проба може бути вивезена в Німеччину для проведення аналізу.  

Юлія Тимошенко

Міністерство охорони здоров’я України не заперечує, щоб забір крові екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко для аналізу зробив самостійно німецький лікар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові заявив журналістам заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов.

«І цей раз і протягом всіх місяців лікарі, і українська і німецька сторона, абсолютно ніколи не заперечували, щоб був взятий і зроблений цей аналіз крові. Навпаки ми на сьогоднішній день абсолютно згодні з тим, щоб це зробив самостійно німецький лікар, сам особисто без чиєїсь присутності. І такі речі були запропоновані», - сказав О.Толстанов.

При цьому він зазначив, що відповідно до відомчих інструкцій та існуючої процедури одна проба крові Ю.Тимошенко повинна залишитися в лікарні і бути проаналізована в місцевій лабораторії, друга проба повинна бути збережена як контрольний зразок і третя проба може бути вивезена в Німеччину для проведення аналізу.

Заступник міністра зазначив, що 6 червня під час обходу така схема проведення аналізу крові була запропонована Ю.Тимошенко.

О.Толстанов зазначив, що від цього Ю.Тимошенко відмовилась.

«Ніяких заперечень ні з боку медичних фахівців наших, ні з боку уряду нашої держави стосовно взяття цієї крові і вивезення її за межі абсолютно не існує», - підкреслив О.Толстанов.

Він спростував заяви захисту Ю.Тимошенко про те, що головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв намагався приховати інформацію про те, що Ю.Тимошенко вимагала провести аналіз крові.

 

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