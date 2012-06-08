Азаров нарікає, що журналісти мало пишуть про позитив

Прем'єр-міністр Микола Азаров упевнений, що якщо глядачі перестануть дивитися телеканали з негативною інформацією, то ніхто на цьому каналі не замовлятиме рекламу.

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook

«Я недавно зустрічався з нашими журналістами, вітав із професійним святом. І з періодичністю раз приблизно на місяць я зустрічаюся з головними редакторами ЗМІ. Ці зустрічі зазвичай проходять у неформальній обстановці, за чашкою чаю. Я відповідаю на запитання, ми дискутуємо, обмінюємося думками, й ці зустрічі не призначаються для афішування їх», - сказав М.Азаров.

За його словами основна мета таких зустрічей полягає в тому, щоб журналісти отримували інформацію з перших рук і могли також безпосередньо поставити будь-яке запитання й отримати відповідь.

«На таких зустрічах без камер прийнято говорити правду й відповідати на запитання відверто, інакше ці зустрічі не мають сенсу. Мало хто пише про наші досягнення, а вони у нас є, про позитив, який у нас теж є. Склалися такі підходи, що читачам і глядачам необхідна сенсація, що складається зі скандалів, надзвичайних подій. І ті засоби масової інформації, які слідують цим принципам, перетворюються на похоронні новини. Тому що їхня новинна гамма суцільно складається з пожеж, вбивств та інших мало приємних ситуацій. Але на щастя, звичайне життя людей все-таки складається не з пожеж, які бувають рідко, не з вбивств, які зустрічаються ще рідше, а з нормального життя наших людей, і з тієї повсякденної роботи, завдяки якій, життя поволі, але вірно покращується. А позитив дуже потрібен нашим людям», - зазначив М.Азаров.

На думку глави уряду позитивна інформація добре впливає на здоров'я людей, заряджає їх енергією, оптимізмом.

«Тому на моїх зустрічах із журналістами я стараюся їм про це говорити. Я думаю, що зовсім інше вони чують від власників, які перш за все зацікавлені, щоб те або інше ЗМІ приносило прибуток. Тобто зрештою все залежить від нас із вами. Якщо ми з вами разом перестанемо дивитися похоронні новини й відразу ж вимикатимемо такий канал, то ніхто на цей канал не даватиме замовлення на рекламу, а значить зменшиться прибуток. Ось я Вам виклав простій рецепт, як можна змінити ситуацію в ЗМІ», - резюмував М.Азаров.