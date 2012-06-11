БЮТ-Батьківщина оскаржить голосування за «мовний» законопроект

Фракція «БЮТ-Батьківщина» оскаржуватиме голосування законопроекту «Про засади державної мовної політики», що відбулося у Верховній Раді 5 червня цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Батьківщина”.

Відповідний позов фракція подасть сьогодні, 11 червня, до Вищого адміністративного суду України.

О 15.00 біля приміщення ВАСУ (вул. Московська, 8, корп.5) відбудеться брифінг народних депутатів фракції «БЮТ-Батьківщина» Степана Курпіля та Юрія Одарченка.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», поданий народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком. У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (із 27-ми).

Біля ВР 5 червня відбувся багатотисячний мітинг як противників, так і прихильників цього законопроекту.