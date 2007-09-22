Ющенко наступає на п`яти Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочою поїздкою на Хмельниччину, де, зокрема, візьме участь в урочистостях з нагоди відзначення 70-річчя Хмельницької області.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Також сьогодні, 22 вересня, Президент України відвідає з робочою поїздкою Одеську область.

В Одесі В.ЮЩЕНКО планує взяти участь в церемонії відкриття після реконструкції та реставрації Одеського державного академічного театру опери та балету.

Нагадаємо, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ прибув сьогоднідо Одеської області з передвиборчою поїздкою.