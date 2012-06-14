Фюле непокоїться через публічні звинувачення Тимошенко до суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі на 19-му засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС.

«Судовий процес за посередництва медіа сам по собі є зловживанням правосуддям», - сказав комісар.

За словами Ш.Фюле, Європейський Союз буде уважно стежити за цим новим судовим процесом, а також за іншими процесами проти Ю.Тимошенко.