Фюле непокоїться через публічні звинувачення Тимошенко до суду

15:43, 14 червня 2012
Політика
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Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле заявляє, що публічні обвинувачення Юлії Тимошенко у справі про діяльність корпорації «ЄЕСУ» до завершення суду не викликають довіри.

Штефан Фюле

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі на 19-му засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС.

«Судовий процес за посередництва медіа сам по собі є зловживанням правосуддям», - сказав комісар.

За словами Ш.Фюле, Європейський Союз буде уважно стежити за цим новим судовим процесом, а також за іншими процесами проти Ю.Тимошенко.

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