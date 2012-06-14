Фюле непокоїться через публічні звинувачення Тимошенко до суду
15:43, 14 червня 2012Політика
1253 0
Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле заявляє, що публічні обвинувачення Юлії Тимошенко у справі про діяльність корпорації «ЄЕСУ» до завершення суду не викликають довіри.
Фюле каже, що суд із залученням медіа - зловживання
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі на 19-му засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС.
«Судовий процес за посередництва медіа сам по собі є зловживанням правосуддям», - сказав комісар.
За словами Ш.Фюле, Європейський Союз буде уважно стежити за цим новим судовим процесом, а також за іншими процесами проти Ю.Тимошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter