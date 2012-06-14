Тігіпко пожалівся: Опозиція нам заздрить

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.Тігіпка, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Херсоні.

«Представникам опозиції не завадило б згадати, який спадок вони залишили. Нехай пояснять, як Україна отримала таку унікальну ціну на газ», - заявив С.Тігіпко.

Віце-прем'єр зазначив, що нинішня опозиція протягом 5 років перебувала при владі і ніхто не заважав їй реалізовувати ні соціальні ініціативи, ні великі інвестиційні проекти. Але нічого не було зроблено.

«Опозиція сьогодні заздрить тому, що ми робимо», - підкреслив заступник голови Партії регіонів.

При цьому він зазначив, що соціальні ініціативи Президента стануть великим макроекономічним стимулом для розвитку внутрішнього ринку.

«Ми підвищили пенсії для 12,9 млн людей в середньому на 120 гривень. Ці гроші пенсіонер витратить, у першу чергу, на покупку продуктів. А в цій сфері домінує вітчизняний виробник», - підкреслив С.Тігіпко.