Фан-зона і намети «Батьківщини» на Хрещатику тепер стоятимуть поряд

Про це УНІАН сказали в прес-службі Київської міської держадміністрації, коментуючи наміри збільшити територію офіційної фан-зони чемпіонату.

“Жодну з встановлених конструкцій не будуть демонтувати при розширенні фан-зони. Все що встановлено – залишиться”, - запевнили в прес-службі і додали, що огорожа фан-зони пройде поряд з наметами опозиції, які залишаться поза її межами.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова КМДА Олександр Попов повідомив, що межі офіційної фан-зони Євро-2012 в Києві розширять до Бессарабської площі.

За його словами, збільшення київської фан-зони викликане її неймовірною популярністю як серед киян, гостей з усієї країни, так і серед іноземних туристів, яких дедалі більше прибуває до столиці України.