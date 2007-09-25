Міліція хоче задокументувати продаж душ дияволові

Міністерством внутрішніх справ не задокументовано жодної спроби підкупу громадян під час передвиборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів в Києві заявив заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАТХУТДІНОВ.

«Офіційно такі факти належним чином нами не задокументовані», - сказав він, додавши при цьому, що оперативна інформація з цього приводу є і надходить з тих чи інших регіонів.

Водночас В.ФАТХУТДІНОВ не уточнив, з яких саме регіонів і якої політичної сили вони стосуються. Втім зауважив, що інформація з цього приводу буде оприлюднена, коли вона буде належним чином задокументована.

Як повідомляв УНІАН, перебуваючи у Полтавській області, Віктор ЯНУКОВИЧ звинуватив опонентіву підкупі виборців. "Я хочу щоб ці люди пам`ятали, що їх купують разом з їхнім майбутнім, майбутнім їхніх дітей. Вони продають душу дияволові", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.