ЗМІ: Регіонал каже, що вчорашні «земельні» закони порушують Kонституцію

Перший з них дозволяє визначити межі адміністративно-територіальних одиниць без генеральних планів населених пунктів, пише Комерсант-Україна. Райради зможуть затверджувати межі сіл і селищ без затвердження облрад.

Другий законопроект завершує процес розмежування земель державної та комунальної власності. Ним впроваджується автоматичне розмежування. Землями комунальної власності стануть всі ділянки в межах сіл, селищ і міст, крім тих, на яких розміщені держвласність і органи державної влади.

Проте в ході розгляду поправок була прийнята норма, яка різко змінює всю земельну систему в Україні.

На прохання Чечетова була проголосована поправка Івана Сидельника та Віталія Борта, відхилена профільним комітетом. За неї проголосували 219 депутатів, і лише на переголосування ПР знайшла вже 241 голос. Саме переголосування спікер пояснив «проханням Кабміну» і можливістю «не нарватися на вето президента».

Цією поправкою, селищні та міські ради, районні та обласні держадміністрації, а також АР Крим будуть позбавлені права розпоряджатися землею сільськогосподарського призначення, що знаходиться на їхній території. Ці повноваження отримає Держагентство земельних ресурсів, оскільки "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи будуть передавати земельні ділянки сільгосппризначення державної власності у власність або використання для всіх потреб, крім випадків частини 8 статті", йдеться в поправці. Згідно з ч. 8, Кабмін розпоряджається держземлями, в тому числі передає їх до статутного капіталу Земельного банку.

Прийняття цієї поправки дозволило створити Земельний банк, хоча в законодавстві досі немає механізму роботи такої установи.

Джерело з фракції Партії регіонів назвало цю норму абсурдною - держземлі можуть бути передані акціонерній компанії, що порушить Конституцію. "В Верховній раді командують сили, які працюють під егідою Кабміну. Буде створений монополіст, який роздаватиме держземлі нібито від імені держави", - обурений депутат.