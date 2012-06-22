Американські юристи взялися перевірити справу Тимошенко за 95 тисяч

Про це повідомив урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький у відповідь на запит Мустафи Наєма, повідомляє Українська правда.

"Міністерством юстиції було укладено договір з юридичною компанією Skadden про надання послуг з дослідження в галузі права", - йдеться у відповіді.

"Відповідно до умов договору юристи компанії Skadden повинні здійснити дослідження щодо дотримання принципу верховенства права та практики Європейського суду з прав людини у справі "Тимошенко проти України", що перебуває на розгляді суду", - додав уповноважений.

"Згідно з договором оплата послуг здійснюється відповідно до об’єму виконаних робіт, проте не може перевищувати 95 тисяч гривень, тому процедура тендерних закупівель не застосовувалась", - уточнив Кульчицький.

Як відомо, у п’ятницю міністр юстиції Олександр Лавринович заявив, що американська юридична компанія Skadden перевірить справу екс-прем'єра Юлії Тимошенко менше, ніж за 100 тисяч гривень, а тому була запрошена без тендеру.