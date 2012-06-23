Гриценко закликає журналістів викривати передвиборчих «гречкосіїв»

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.Гриценка, про це він сказав в ефірі програми «Вечір з Миколою Княжицьким» на телеканалі ТВі.

За словами А.Гриценка, ще до початку виборів вони вже йдуть з порушеннями.

«Журналісти зафіксували факти підкупу виборців, окремі громадські організації показали, що продукти, які роздаються людям, ідуть з держрезерву. Інші зафіксували, як у конкретні округи направляються мільйони гривень за рахунок бюджету для лобізму певного кандидата», - повідомив А.Гриценко.

«Якщо ця людина виявиться у партії «Громадянська позиція», ми її не будемо рекомендувати кандидатом у депутати», - підкреслив він.

Також А.Гриценко зазначив, що «Тимошенко і Луценко не просто політики. Вони – лідерів двох списків, які до парламенту 2007 року привели більшість – 228 депутатів. Тобто, політичним силам, які очолили ці дві людини, котрі зараз перебувають за ґратами, народ України довірив більшість у парламенті. І коли такі дві постаті з опозиції зараз у в’язниці і позбавлені права брати участь у виборах, то апріорі виборчий процес уже неповноцінний і недемократичний».