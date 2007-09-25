Янукович створить ”ширку”, якщо знайде ”нормальних людей” в опозиції

17:51, 25 вересня 2007
Політика
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У лідера ПР є свої секрети

Віктор ЯнуковичЛідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що опозиційні сили не матимуть більшості в новій Верховній Раді і підуть на створення широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні в прямому ефірі Харківської обласної державної телерадіокомпанії.

«Вони (опозиція – УНІАН) вимушені будуть це зробити, чесно вони не виграють, а ми фальсифікації не допустимо, у нас достатньо сил і вихід один: якщо там, серед них є нормальні люди, вони повинні об`єднатися із здоровими прагматичними силами, і разом будувати країну, разом будувати майбутнє», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів вважає, що політичні сили, які після виборів «підігріватимуть і дестабілізуватимуть ситуацію, не мають політичного майбутнього».

Відповідаючи на запитання журналіста про те, які механізми розробляє Партія регіонів для запобігання фальсифікації результатів виборів, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «У нас є свої секрети. Ми повністю контролюємо ситуацію по кожному регіону і володіємо інформацією, на яку при необхідності реагуватимемо».

Як передає кореспондент УНІАН, вздовж вулиць Харкова, якими пересувається Янукович виставлено рекордну кількість прапорів ПР. Харків`яни кажуть, що то, ймовірно вислуговується мер Харкова Михайло Добкін, з яким Янукович обіцяв "розібратися" за відверті прорахунки у керівництві містом.

Також кореспондент УНІАН повідомляє, що бомбу у Харкові не знайшли та навіть не шукали, бо, за даними міліціянтів, інформація про замах на життя Януковича, який, нібито, готується, була жартом.

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