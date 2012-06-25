Януковичу пропонують скляну клітку з фікусами забрати у Межигір'я

Про це йдеться у заяві партії «Батьківщина», текст якої передано агентству УНІАН.

«Розставлені у скляній клітці фікуси та розвішані лубочні картинки не можуть підмінити собою правосуддя. Поставте туди хоч акваріуми та м’які крісла – ваша диктаторська сутність від цього не зміниться», - йдеться в заяві.

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У партії нагадали, що лідер Об’єднаної опозиції Ю.Тимошенко не вимагає для себе якихось специфічних умов. «Тимошенко наполягає лише на одному: забезпечте справедливий суд, який би дотримувався законів. А всю цю бутафорію, яку ви встановили в залі суду спеціально для європейських гостей і яка насправді викликала у них лише сміх – заберіть собі у Межигір’я», - наголосили у “Батьківщині”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, Київський райсуд Харкова задовольнив клопотання прокуратури та призначив для Ю.Тимошенко судово-медичну експертизу, щоб визначити, чи може екс-прем`єр брати участь в судових засіданнях.

Наступне засідання у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України» суд призначив на 10 липня.

Сама Ю.Тимошенко на сьогоднішньому судовому засіданні була відсутня. Вона написала заяву, що за станом здоров`я не може перебувати в суді.