300 відомих українців створили Комітет на захист мови

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили народні депутати Олесь Доній, Юрій Стець, письменники Василь Шкляр, Дмитро Капранов та правозахисник Василь Овсієнко.

Презентуючи обєднання та його цілі, О.Доній зазначив, що воно має на меті об’єднати усі патріотичні сили, носіїв мов так званих національних меншин проти експансії русифікації.

"Ми створили комітет не проти російської мови чи мови нацменшин, ми не виступаємо проти жодної іншої мови, ми виступаємо проти русифікації, проти деукраїнізації України. Ми виступаємо на захист усіх мов, які потребують державної і громадської підтримки, а тому звертаємося до народу України створити осередки комітету в кожному регіоні України, в кожному місті, селі", - сказав О.Доній.

Як заявив В.Шкляр, "у нашому комітеті ми ще створимо підкомітет із захисту російської мови від таких людей як пани Колесніченко та Ківалов".

"Цей список перших трьохсот, ми сподіваємося, що він буде багатотисячним", - наголосив письменник.

За словами В.Овсієнка "на жаль, ми сьогодні перебуваємо в Україні зі своєю мовою, яка фактично перебуває у меншині".

На підтримку цієї думки Ю.Стець зауважив: "Мову треба сьогодні рятувати, бо ми втратимо державу. А на рятування держави не запрошують: хочеш - вставай і йди". "Однак я би дійсно хотів, щоб цей рух став аполітичним", - додав він.

Підтримуючи позицію колег, Д.Капранов закликав бойкотувати видавництва, афільовані до певних політиків, які голосували за мовний законопроект.