Польща очікувала більше іноземців на Євро-2012

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі в п’ятницю сказав глава правління державної компанії PL2012 Марчін Херра, відзначивши, що попередні дані про їх кількість буде оголошено на початку наступного тижня.

Співрозмовник агентства сказав, що іноземних туристів „буде трохи менше”, ніж прогнозували польські експерти в оприлюдненому в 2010 році рапорті IMPACT, в якому, за його словами, їх кількість оцінювалася в близько 600 тисяч чоловік.

На сьогоднішній прес-конференції за результатами останнього матчу Євро-2012 у Польщі, котрий відбувся вчора у Варшаві, М.Херра відзначив, що чемпіонат триватиме у польських-містах організаторах, як і в Україні, до опівночі 1 липня.

За його даними, п'ятнадцять матчів турніру на чотирьох польських стадіонах подивилося близько 650 тисяч уболівальників, а ще майже 2,9 млн дивилися їх у спеціально створених фан-зонах у Варшаві, Гданську, Вроцлаві та Познані.

„Це майже удвічі більше, ніж було на чемпіонаті в Австрії”, - відзначив він, коментуючи дані про відвідувачів фан-зон.

М.Херра повідомив, що серед іноземців, котрі приїхали до Польщі, найбільше було громадян Ірландії, Росії, Чехії та Німеччини, назвавши „найкращою рекомендацією” для майбутніх гостей поляків позитивні матеріали 8 тисяч закордонних журналістів.

„Цей проект показує, що поляки можуть (організувати захід такого рівня). Це така здорова – без перебільшення – впевненість у собі. Ми не повинні себе оцінювати гірше, ніж нас бачать”, - сказав він.

Глава PL2012, котра координувала підготовку Польщі до турніру, не виключив, що кількість іноземних уболівальників могла би бути більшою, якби не негативні матеріали в деяких ЗМІ напередодні чемпіонату, серед яких він згадав репортаж BBC „Стадіони ненависті”.

Крім цього, за його словами, кількість іноземних гостей у Польщі залежала від сформування груп, в яких вони грали, на що поляки не мали впливу.

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Як повідомляв УНІАН, польські організатори Євро-2012 напередодні турніру озвучували прогнози про приїзд до Польщі від 0,7 до 1 мільйона іноземних уболівальників.

За попередніми даними PL2012, дванадцять матчів групової фази чемпіонату на польських стадіонах та у фан-зонах подивилося близько 390 тисяч іноземців при прогнозах від 400 до 700 тисяч.

Довідка УНІАН. У рамках цьогорічного чемпіонату, котрий розпочався 8 червня, відбулося вже 30 матчів, половину з яких у Польщі, а друга половина в Україні. Фінал пройде 1 липня у Києві.