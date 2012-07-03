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ВР включила до порядку денного мовний законопроект
16:15, 03 липня 2012
Політика
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Деталі - згодом...
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