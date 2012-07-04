Експерт: Янукович говоритиме про Євро і уникатиме питань про Межигір’я

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, прес-конференція розпочнеться об 11.30 у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» (вул. Хрещатик, 2).

Прес-конференцію транслюватиме у прямому ефірі Національна телекомпанія України.

У той же час медіаексперти припускають, що гострих запитань до Президента цього разу будуть всіляко уникати, однак загалом говорити є про що: від футболу – до корупції і політв’язнів, пише Радіо Свобода.

Успіхи у проведенні Євро-2012, ухвалення обіцяного регіоналами мовного законопроекту – це те, про що говоритиме Віктор Янукович під час зустрічі з журналістами, припускає голова Незалежної медіа-профспілки України Юрій Луканов.

«Ясно, що Президент не захоче відповідати або намагатиметься зробити так, щоб йому не ставили запитань про Межигір’я, про крадіжки, про нафтові вишки, за які 150 мільйонів переплачують тощо», – говорить медіаексперт.

За словами журналіста Мустафи Найєма, окремо говоритимуть про другий суд над Юлією Тимошенко та рішення Європейського суду з прав людини щодо справи Юрія Луценка.

Присутність на заході журналістів видання LB.ua, якими нещодавно зайнялись силовики, підтвердив головний редактор Олег Базар.

Журналіст В’ячеслав Піховшек натомість припускає, що український глава держави говоритиме переважно в ключі своїх останніх заяв про зовнішню і внутрішню політику. Так звані «гострі запитання» журналіст називає засобом самореклами, але припускає, що вони таки будуть поставлені.