Депутати перекрили всі входи в Український дім
09:54, 04 липня 2012Політика
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Депутати перекрили шлагбаум, через який мав проїхати Президент, перекривши всі входи до Українського дому.
Журналістів поки пропускають. Фото Олександра Заклецького
Журналісти поки можуть потрапити до Українського дому, де сьогодні відбуватиметься підсумкова прес-конференція Президента Віктора Януковича і де з учорашнього дня проходить акція на захист української мови.
Як передає кореспондент УНІАН, міліція оточила службовий вхід до Українського дому і залишила маленький прохід, через який пропускає журналістів.
Центральний вхід заблокований мітингувальниками.
В ці хвилини на майданчику біля Українського дому присутні лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, лідер фракції БЮТ-Батьківщина Андрій Кожем’якін, народні депутати від опозиції.
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