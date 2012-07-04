Литвин заявив, що Мартинюк його підставив
10:37, 04 липня 2012Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Литвин звинувачує свого першого заступника Адама Мартинюка в тому, що він його «підставив» в питанні ухвалення мовного закону.
Литвин образився на Мартинюка
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин заявив сьогодні на початку пленарного засідання.
«У вас є, доблесний мій товариш, колишній, з яким я ділив хліб і сіль, і який мене здав повністю», - сказав В.Литвин, маючи на увазі А.Мартинюка, оскільки саме він проводив вчора засідання.
Така фраза спікера викликала незначний гул серед депутатів.
«Я маю право сказати все, що я думаю, і це правда», - сказав він.
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