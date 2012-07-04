Литвин заявив, що Мартинюк його підставив

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин заявив сьогодні на початку пленарного засідання.

«У вас є, доблесний мій товариш, колишній, з яким я ділив хліб і сіль, і який мене здав повністю», - сказав В.Литвин, маючи на увазі А.Мартинюка, оскільки саме він проводив вчора засідання.

Така фраза спікера викликала незначний гул серед депутатів.

«Я маю право сказати все, що я думаю, і це правда», - сказав він.