До Українського дому з’їжджаються «швидкі допомоги»

Як передає кореспондент УНІАН, перед однією з них розступився кордон бійців «Беркуту», й машина проїхала прямо до центрального входу Українського дому. Також біля Українського дому ходять декілька людей з розбитими обличчями.

Як зазначають люди, що знаходяться біля будівлі, у повітрі відчувається запах газу.

Як повідомляв УНІАН, бійці спецпідрозділу «Беркут» відтіснили народних депутатів та тих, хто протестує проти ухвалення мовного закону, від службового входу Українського дому.

Міліція витіснили мітингувальників від службового входу, вивільнивши проїзд для Президента.

За декілька хвилин сюди має приїхати Президент України Віктор Янукович для проведення прес-конференції.

Міліція зробила живий ланцюг біля в’їзду до Українського дому.