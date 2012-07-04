Янукович переніс прес-конференцію

Як повідомляє прес-служба Президента, з цієї причини заплановану на 11.30 прес-конференцію глави держави перенесено. Час і дата будуть повідомлені додатково.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці голова ВР Володимир Литвин і віце-спікер Микола Томенко подали у відставку через ухвалення «мовного закону».

Сьогодні біля Українського дому у Києві, де вчора опозиція розпочала акцію на захист української мови, а сьогодні мала відбуватися прес-конференція Президента, сталися сутички між народними депутатами, мітингувальниками і бійцями «Беркуту», коли міліціонери відтісняли депутатів від входу до будівлі.