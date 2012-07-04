Янукович переніс прес-конференцію
11:01, 04 липня 2012Політика
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Віктор Янукович на 11.30 запросив керівництво парламенту та лідерів депутатських фракцій для пошуку шляхів врегулювання ситуації у Верховній Раді, що склалася у зв’язку з подіями, які відбулися на її ранковому засіданні.
Янукович шукатиме виходу із кризи у парламенті
Як повідомляє прес-служба Президента, з цієї причини заплановану на 11.30 прес-конференцію глави держави перенесено. Час і дата будуть повідомлені додатково.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці голова ВР Володимир Литвин і віце-спікер Микола Томенко подали у відставку через ухвалення «мовного закону».
Сьогодні біля Українського дому у Києві, де вчора опозиція розпочала акцію на захист української мови, а сьогодні мала відбуватися прес-конференція Президента, сталися сутички між народними депутатами, мітингувальниками і бійцями «Беркуту», коли міліціонери відтісняли депутатів від входу до будівлі.
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