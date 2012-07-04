Томенко каже, що опозиція до Януковича не піде

Про це М.Томенко заявив кореспонденту УНІАН.

Віце-спікер зауважив, що опозиція продовжує стояти на тій позиції, що і раніше.

«Опозиція буде готова вести діалог особисто з Президентом, а не з підлеглими Президента», - сказав М.Томенко.

При цьому він наголосив, що такий діалог має відбуватися у форматі круглого столу з прямою телетрансляцією, тому сьогодні на анонсовану зустріч опозиціонери не підуть.