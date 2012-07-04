Беркут знімає облогу Українського дому

Як передає кореспондент УНІАН, більшість бійців піднімається вгору вулицею Трьохсвятительською, разом з тим частина з них розташувалась вздовж однієї зі стін Українського дому.

Протестувальники радісними вигуками зустріли новину про перенесення прес-конференції Президента, вони скандували: «Боягуз!»

Після того учасники акції виконали Державний Гімн України.