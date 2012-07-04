Беркут знімає облогу Українського дому

11:17, 04 липня 2012
Політика
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Бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» залишають територію навколо Українського дому, де проходить акція на захист української мови і мала відбуватися прес-конференція Президента Віктора Януковича.

Беркутівці залишають територію навколо

Як передає кореспондент УНІАН, більшість бійців піднімається вгору вулицею Трьохсвятительською, разом з тим частина з них розташувалась вздовж однієї зі стін Українського дому.

Протестувальники радісними вигуками зустріли новину про перенесення прес-конференції Президента, вони скандували: «Боягуз!»

Після того учасники акції виконали Державний Гімн України.

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