Беркут знімає облогу Українського дому
11:17, 04 липня 2012Політика
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Бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» залишають територію навколо Українського дому, де проходить акція на захист української мови і мала відбуватися прес-конференція Президента Віктора Януковича.
Беркутівці залишають територію навколо Українського дому під співи Гімну, фото Р. Романюка
Як передає кореспондент УНІАН, більшість бійців піднімається вгору вулицею Трьохсвятительською, разом з тим частина з них розташувалась вздовж однієї зі стін Українського дому.
Протестувальники радісними вигуками зустріли новину про перенесення прес-конференції Президента, вони скандували: «Боягуз!»
Після того учасники акції виконали Державний Гімн України.
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