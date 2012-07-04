Більшість впрошуватиме Литвина залишитись

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов сказав у інтерв'ю журналістам.

«Ми говоритимемо з Володимиром Михайловичем, переконуватимемо його не робити скороспішних кроків», - сказав він.

На його думку, емоції не повинні переростати в якісь практичні дії.

«Емоції залишаються емоціями, а відповідальність залишається відповідальністю. І кожен політик, який відповідає за серйозні питання в державі, має зважувати, як вчиняти - емоційно чи раціонально. Як мені здається, має перемогти раціональна точка зору», - сказав лідер фракції Ін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 липня, голова Верховної Ради України В.Литвин подав у відставку через ухвалення мовного закону.

В.Литвин повідомив, що вчора на 14.30 його запросили на нараду до Президента України.

«Ці заходи закінчилися десь близько 20-ї години і в цей же час, як сказав один народний депутат України, «ми розвели їх, як кошенят». Розвели, в першу чергу, мене. Але, за великим рахунком, розвели Україну, розвели народ. І я думаю, що плоди цього розводу ми ще пожинатимемо», - наголосив В.Литвин.

Він сказав, що за таких обставин «прошу розглянути питання і ухвалити рішення про мою відставку».