Беркутівцям під Українським домом співають народних пісень
11:39, 04 липня 2012Політика
1770 0
Учасники мітингу біля Українського дому заблокували ще одну колону бійців «Беркуту».
Міліцію "розважають". Фото Романа Романюка
Як передає кореспондент УНІАН, колона бійців зробила спробу просунутись з правого боку Українського дому, проте була заблокована мітингувальниками. При цьому якихось значних сутичок не відбулося.
Наразі перед міліціонерами стоїть група літніх жінок, які співають народних пісень. Бійці не вчиняють якихось активних дій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter