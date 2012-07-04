Беркутівцям під Українським домом співають народних пісень

Як передає кореспондент УНІАН, колона бійців зробила спробу просунутись з правого боку Українського дому, проте була заблокована мітингувальниками. При цьому якихось значних сутичок не відбулося.

Наразі перед міліціонерами стоїть група літніх жінок, які співають народних пісень. Бійці не вчиняють якихось активних дій.