Луценку заплатять 15 тисяч, і він далі буде сидіти
Україна виконає будь-яке рішення Європейського суду з прав людини за позовом колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр юстиції Олександр Лавринович перед початком засідання Кабінету міністрів.
"Ми його виконуватимемо", - сказав О.Лавринович, відповідаючи на запитання про те, які будуть дії української влади, якщо Велика палата ЄСПЛ залишить у силі попереднє рішення суду за позовом Ю.Луценка.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи є гроші на виплату компенсації екс-міністрові, О.Лавринович заявив: "Вони передбачені у держбюджеті України".
Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржив необґрунтоване і незаконне затримання, а також те, що його не було поінформовано про причини арешту.
3 липня Європейський суд з прав людини визнав порушення у справі Ю.Луценко і присудив йому 15 тисяч євро компенсації від України.