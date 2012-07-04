Луценку заплатять 15 тисяч, і він далі буде сидіти

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр юстиції Олександр Лавринович перед початком засідання Кабінету міністрів.

"Ми його виконуватимемо", - сказав О.Лавринович, відповідаючи на запитання про те, які будуть дії української влади, якщо Велика палата ЄСПЛ залишить у силі попереднє рішення суду за позовом Ю.Луценка.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є гроші на виплату компенсації екс-міністрові, О.Лавринович заявив: "Вони передбачені у держбюджеті України".

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржив необґрунтоване і незаконне затримання, а також те, що його не було поінформовано про причини арешту.

3 липня Європейський суд з прав людини визнав порушення у справі Ю.Луценко і присудив йому 15 тисяч євро компенсації від України.