Опозиція поїхала на переговори з Литвином

Лідери опозиційних фракцій ВР на зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Литвиним вимагатимуть від нього визнати нелегітимність прийняття мовного закону і не підписувати його.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови ВР Микола Томенко, лідери опозиційних фракцій зараз мають намір зустрітися з головою ВР В.Литвиним.

Він зазначив, що опозиційні депутати вимагатимуть від нього визнати нелегітимність ухваленого вчора мовного закону і оголосити про це у Верховній Раді. За словами М.Томенка: «Литвину спочатку треба говорити не про свою відставку, а про те, що закон нелегітимний».

Зараз М.Томенко, Арсеній Яценюк та декілька опозиційних лідерів відбули на переговори з В.Литвиним.

Перед Українським домом на даний момент залишаються декілька лідерів опозиційних партій та значна кількість активістів.