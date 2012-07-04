Томенко: Об’єднана опозиція не боїться дострокових виборів
13:53, 04 липня 2012Політика
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Заступник голови Верховної Ради України, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко запевняє, що об’єднана опозиція не боїться позачергових виборів до парламенту.
Микола Томенко каже, що виборами опозицію не налякаєш
Про це він заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи відповідну заяву Президента України Віктора Януковича.
«Ми ніколи не боялися дострокових виборів», - сказав він. За словами М.Томенка, після вчорашнього голосування за мовний закон стало очевидним, що існування парламенту у форматі ухвалення рішень лише на вимогу Кремля чи штабу Партії регіонів, становить небезпеку українській державності. В той же час він наголосив, що опозиція наполягає на необхідності за будь-яких умов скасування результатів голосування за мовний закон. «Поки не будуть скасовані результати голосування, опозиція не повернеться до сесійної зали», - сказав М.Томенко.
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