Томенко: Об’єднана опозиція не боїться дострокових виборів

Про це він заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи відповідну заяву Президента України Віктора Януковича.

«Ми ніколи не боялися дострокових виборів», - сказав він. За словами М.Томенка, після вчорашнього голосування за мовний закон стало очевидним, що існування парламенту у форматі ухвалення рішень лише на вимогу Кремля чи штабу Партії регіонів, становить небезпеку українській державності. В той же час він наголосив, що опозиція наполягає на необхідності за будь-яких умов скасування результатів голосування за мовний закон. «Поки не будуть скасовані результати голосування, опозиція не повернеться до сесійної зали», - сказав М.Томенко.