Турчинов потрапив до лікарні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк сьогодні на прес-конференції.

"Ця прес-конференція планувалася у дещо іншому форматі. З об'єктивних причин відсутній Олександр Турчинов. Він захворів - двостороннє запалення легенів. І він зараз знаходиться у стаціонарному закладі", - сказав А.Яценюк.