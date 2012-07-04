Турчинов потрапив до лікарні
14:25, 04 липня 2012Політика
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Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр Турчинов госпіталізований до лікарні з діагнозом запалення легенів.
Олександр Турчинов захворів
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк сьогодні на прес-конференції.
"Ця прес-конференція планувалася у дещо іншому форматі. З об'єктивних причин відсутній Олександр Турчинов. Він захворів - двостороннє запалення легенів. І він зараз знаходиться у стаціонарному закладі", - сказав А.Яценюк.
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