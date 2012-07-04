Опозиція хоче дострокових виборів президента і ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Щойно Янукович заявив про те, що він виступає за дострокові парламентські вибори. Інколи буває так, що опозиція підтримує Президента. З невеликим уточненням — в Україні повинні відбутися дострокові парламентські і президентські вибори", - сказав А.Яценюк.

За його словами, через ситуацію, яка склалася навколо ухвалення мовного закону, "фактично в Україні створена повноцінна і повномаштабна політична криза". "Це не парламентська криза, як це сказав Янукович, який є основним винуватцем цієї кризи. Народ України не обирав Януковича на той об`єм повноважень, яким він сьогодні користується. Тому, якщо Президент знайде в собі силу і мужність визнати, що він призвів країну до політичної кризи, політичної ізоляції, до того, що Україна стала буферною зоною між нашими російськими партнерами і Європейським Союзом, він повинен оголосити про проведення дострокових парламентських і президентських виборів", - заявив лідер "Фронту Змін".

У свою чергу один з лідерів опозиції Микола Томенко (фракція "БЮТ-Батьківщина") підкреслив, що опозиція готова у прямому ефірі обговорити з В.Януковичем умови проведення таких виборів. "Ми як опозиція готові зустрітися у прямому ефірі з Президентом для того, щоб обговорити умови проведення цивілізованих демократичних одночасних парламентських і президентських виборів. Це єдиний цивілізований вихід з ситуації", - додав він.