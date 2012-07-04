Прес-служба оприлюднила вступне слово Януковича

Прес-служба нагадує, що проведення прес-конференції перенесено у зв`язку з ситуацією у Верховній Раді.

«Нагадаємо, глава держави змінив свої плани та провів термінову зустріч з керівництвом парламенту та лідерами депутатських фракцій для пошуку шляхів врегулювання ситуації, що склалася», - йдеться в повідомленні.

Президент зазначив, що жодні парламентські кризи не повинні впливати на стабільну роботу влади щодо підвищення соціальних стандартів. Він нагадав, що у березні влада почала масштабний проект - впровадження соціальних ініціатив.

«Ми маємо чітко усвідомлювати, що сьогодні Європа і світ загалом переживають значну фінансово-економічну кризу, і це впливає й на нашу країну», - наголосив Президент.

«На цьому тлі влада робить усе для того, щоб люди себе почували захищеними. Забезпечити майбутнє людей у ці непрості часи - першочерговий обов’язок влади, і вона цей обов’язок виконує», - пообіцяв він.

«Підвищення зарплат, підвищення соціальних виплат та пенсійного забезпечення, створення нових робочих місць - це ті завдання, які я поставив уряду для впровадження головних принципів соціальної політики», - запевнив глава держави.

Він наголосив, що розпочаті два роки тому реформи нині дали можливість посилити соціальний захист тих верств населення, які найбільше його потребують, і сьогодні влада вже може підвести риску під першими результатами цієї роботи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці голова ВР Володимир Литвин і віце-спікер Микола Томенко подали у відставку через ухвалення мовного закону.

Президент на 11.30 запросив керівництво парламенту та лідерів депутатських фракцій для пошуку шляхів врегулювання ситуації у Верховній Раді, що склалася у зв’язку з подіями, які відбулися на її ранковому засіданні.

З цієї причини заплановану на 11.30 прес-конференцію глави держави було перенесено.

Опозиційні фракції відмовились взяти участь у зустрічі з Президентом.