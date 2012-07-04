ВР підкинула Генпрокуратурі грошенят

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому відповідного закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» проголосували 255 народних депутатів з 268 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон збільшує на 174,0 млн грн видатки із загального фонду Державного бюджету України Генеральній прокуратурі на виконання бюджетної програми «нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді».

Джерелом покриття додаткових видатків державного бюджету визначається збільшення надходжень частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивідендів (доходів), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність.