ЗМІ: У крісло Литвина може сісти Плющ
17:32, 04 липня 2012Політика
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Новим головою Верховної ради у разі відставки Володимира Литвина може стати Іван Плющ.
Плющ є фаворитом на цю посаду
Про це повідомляють джерела Української правди. Мовляв, кандидатура Плюща є фаворитом на цю посаду.
Перевагами Плюща називають те, що він уже двічі очолював Раду, а також відсутність особистих амбіцій у зв`язку з похилим віком.
Як відомо, після перемоги Януковича на виборах президента, Плющ увійшов до провладної коаліції.
Йому вдалося зберегти свого ставленика Володимира Хоменка на посаді губернатора Чернігівської області.
Це - єдиний випадок, коли після приходу Януковича залишився працювати губернатор, призначений ще президентом Віктором Ющенком.
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