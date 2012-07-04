ЗМІ: У крісло Литвина може сісти Плющ

Про це повідомляють джерела Української правди. Мовляв, кандидатура Плюща є фаворитом на цю посаду.

Перевагами Плюща називають те, що він уже двічі очолював Раду, а також відсутність особистих амбіцій у зв`язку з похилим віком.

Як відомо, після перемоги Януковича на виборах президента, Плющ увійшов до провладної коаліції.

Йому вдалося зберегти свого ставленика Володимира Хоменка на посаді губернатора Чернігівської області.

Це - єдиний випадок, коли після приходу Януковича залишився працювати губернатор, призначений ще президентом Віктором Ющенком.