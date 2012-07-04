Янукович розповів, коли підпише мовний закон

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, про це В.Янукович заявив під час сьогоднішньої зустрічі з керівництвом парламенту та депутатських фракцій.

«Все, що належить до повноважень Президента в цих питаннях, - я їх буду використовувати повністю. Тільки після того, як я вивчу всі ці питання, я буду мати можливість висловлювати свою точку зору і, відповідно, приймати певні рішення», - наголосив глава держави. Наразі, зазначив В.Янукович, він не хоче робити жодних попередніх висновків щодо зазначеного закону.

«Я ніколи не втручався і не втручаюсь в роботу Верховної Ради. Але я зацікавлений в цілому в стабільності ситуації у країні», - підкреслив Президент.