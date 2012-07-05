У Збаражі активісти ВО «Батьківщина» розпочали голодування

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації ВО «Батьківщина», голодують активісти партії на центральному майдані райцентру.

Окрім цього, керівники депутатських фракцій ВО «Батьківщина», «Фронт змін» та «Свобода» Збаразької районної ради підписали заяву про відмову брати участь у пленарних засіданнях, доки Президент України не накладе вето на закон «Про засади державної мовної політики».

«Зважаючи на те, що керівництво районною радою здійснюють представники Партії регіонів, ми вважаємо за неможливу подальшу співпрацю в районній раді і відмовляємося брати участь у роботі сесій», – йдеться у заяві фракцій.

Підтримати свою ініціативу вони також закликали депутатів інших місцевих рад області.