Депутати знайшли спосіб забрати у губернатора повноваження

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації ВО «Свобода», з відповідною ініціативою виступив депутат обласної ради від ВО «Свобода» «у зв’язку із загрозою національній безпеці».

Він підготував проект рішення, згідно з яким буде створено виконавчий комітет Тернопільської обласної ради. Передбачено, що виконком облради стане виконавчим та розпорядчим органом на території області й візьме на себе всю повноту влади і відповідальність за суспільно-політичну ситуацію в області. При цьому рішення Тернопільської облради від 16 липня 2002 року №27 «Про делегування обласній державній адміністрації повноважень обласної ради» заплановано скасувати.

У проекті обласній раді також пропонується затвердити тимчасове положення про виконавчий комітет Тернопільської обласної ради, визначити структуру виконавчого комітету Тернопільської обласної ради, обрати голову виконавчого комітету, доручити голові виконавчого комітету підготувати пропозиції щодо кількісного та персонального складу виконкому та подати його на затвердження Тернопільській обласній раді

Як повідомляв УНІАН, о 10 годині відбудеться сесія облради, на якій буде прийнято звернення до голови Верховної Ради України та Президента України з приводу прийняття закону про мови та загострення політичної ситуації в Україні.