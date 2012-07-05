«Свобода» поскаржилася на беркутівців у прокуратуру

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», 4 липня о 10.30 під час спроби розігнати мирну акцію протесту біля Українського дому працівники «Беркуту» розбили скло з фронтального боку будівлі.

Дії працівників «Беркуту» належать до категорії діянь, що кваліфікуються за ч.1 ст. 194 Кримінального кодексу України як «умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах», йдеться у повідомленні.

У заяві, поданій до Генеральної прокуратури України, прокуратури Києва та прокуратури Шевченківського району, ВО «Свобода» вимагає перевірити інформацію щодо наявності у діях працівників «Беркуту» складу злочину, що кваліфікується за ч.1 ст.194 Кримінального кодексу України, а також вжити відповідних заходів з притягнення винних у заподіянні матеріальної шкоди приміщенню Українського дому до відповідальності.