На тернопільскій облраді вивісять червоно-чорний прапор

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі обласної ради, зроблено це на підставі розпорядження голови облради Олексія Кайди.

«Прийшов той час, коли українська нація повинна пробудитися, повстати з того безладу, до якого довела антиукраїнська влада. Тому на адмінбудинку облради поряд із державним синьо-жовтим прапором висітимуть прапори національної революції – червоно-чорні», – пояснив своє рішення О.Кайда.

Сьогодні під час сесії облради він також дав протокольне доручення управлінню майнового комплексу облради попередити структурні підрозділи ОДА про намір виселити їх з приміщення облради за заборгованість у розмірі 305 тис. грн.

Після цього на всіх дверях сьомого поверху, де розташовані кабінети керівництва облдержадміністрації, було розклеєні оголошення такого змісту: «У зв’язку з розпочатою процедурою розірвання договору оренди між управлінням майнового комплексу обласної ради і облдержадміністрацією, повідомляємо про ваше виселення і опломбовування приміщень, починаючи з 5 липня».