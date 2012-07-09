Під Українським домом дізналися про хитромудру нічну провокацію

00:03, 09 липня 2012
Політика
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В ніч із 8 на 9 липня міліція планує розігнати акцію на захист української мови під "Українським домом" шляхом силової провокації проти протестувальників.

"Як стало відомо із достовірних джерел в правоохоронних органах, у київському главку міліції розробили план розгону акції на захист української мови", - повідомив Українській правді учасник акції.

"Уночі на учасників акції нападе гурт провокаторів у цивільному із числа курсантів столичного навчального закладу МВС", - переповідає він слова працівника міліції.

За його словами, після нападу працівники міліції втрутяться в бійку, щоб розборонити натовп, під час чого буде затримано низку людей із обох сторін, в тому числі найактивніших учасників акції на захист мови.

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