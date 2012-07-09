Майже 40% українців продовжують вважати Тимошенко лідером опозиції (опитування)

Такими є дані переданого агентству УНІАН опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Відповідаючи на запитання: «Кого Ви вважаєте лідером української опозиції?», 39,4% респондентів назвали Ю.Тимошенко, 18,9% - А.Яценюка, 4% - Віталія Кличка, 3,3% - Наталію Королевську, 2,5% – Петра Симоненка, 1,8% – Олега Тягнибока, 1,1% – Анатолія Гриценка, 0,3% – Юрія Луценка.

При цьому 39,3% респондентів дотримуються думки, що у разі неучасті Ю.Тимошенко у виборах очолити опозицію має А.Яценюк.

8,2% відводять цю роль В.Кличку, 6,1% - Н.Королевській, 3,1% – П.Симоненку, 2,9% – О.Тягнибоку, 2,4% – А.Гриценку та 1,5% – Ю.Луценку.

34,1% опитаних вважають, що після виборів усі опозиційні партії повинні об’єднатися в одну фракцію. 16,6% висловилися за те, щоб різні опозиційні фракції лише координували свою діяльність, а 38,7% не цікаво, як буде організовувати свою роботу парламентська опозиція.

Під час виборів у мажоритарному окрузі 27,7% респондентів готові голосувати за єдиного кандидата від Об’єднаної опозиції, 17,3% - за провладного кандидата, 9,3% – за незалежного кандидата, для 28,2% належність кандидата до влади чи до опозиції не є визначальною, а 17,6% не визначилися із відповіддю на це запитання.

Дослідження проводилося з 16 по 25 червня. Методом інтерв’ю було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (79 міських та 53 сільських поселень). Інтерв’ю проводилися за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.