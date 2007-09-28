“Парламентська ніч- 2007”. Незалежний мультимедійний центр в УНІАН

НОВЕ:

На цих виборах УНІАН надав своїм читачам, журналістам і політикам ще більше інформаційних можливостей.

Вперше в Україні створено технічну можливість для постачання безпосередньо з конференц-залу УНІАН телевізійного сигналу високої якості через оптико-волоконні лінії безпосередньо на телеканали. Відтепер усі телеканали для прямої трансляції прес-конференцій в УНІАН зможуть обходитися без громіздких пересувних телевізійних станцій, а для зйомок сюжету з прес-конференції відтепер не обов’язково надсилати на Хрещатик,4 телевізійну групу.

Також до послуг телерадіожурналістів – професійна студія для запису інтерв’ю - безпосередньо в УНІАН.

В день виборів і в ніч підрахунку голосів в агентстві було відкрито два конференц-зали з вай-фай-доступом до Інтернет.

Для іноземних журналістів у приміщенні агентства діяли прес-центр, де професійні перекладачі УНІАН допомагали їм спілкуватися з іншими гостями Мультимедійного центру.

ТРАДИЦІЙНО:

УНІАН, Міжнародний фонд «Відродження» та Фонд «Демократичні ініціативи» в рамках роботи Незалежного мультимедійного центру на цих виборах знову ініціював спеціальні брифінги та прес-конференції «Парламентські вибори-2007: участь громадських організацій», включаючи результати проведення Національного екзит-полу.

На виборчі дні – з 28 вересня по 1 жовтня включно - УНІАН відкрив вільний доступ до своїх он-лайнових новин українською, російською та англійською мовами. Також уже стало традицією, що користувачі Інтернет з усього світу могли стежити за прес-конференціями в УНІАН через звичайні реал-відео чи реал-аудіо-трансляції .

Крім того у приміщенні агентства діяв самодіяльний іронічний музей «Вибори-2007» і було розгорнуто фотовиставку.

Розклад роботи НЕЗАЛЕЖНОГО МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ЦЕНТРУ В УНІАН 30 вересня

13.00 - відкриття мультимедійного центру

13-10 - Прес-конференція Громадянської мережі ОПОРА на тему: «Перші шість годин дня виборів: відкриття дільниць, проблеми з виборчою документацією, явка виборців, оперативна інформація щодо порушень». 1500 спостерігачів ГМ ОПОРА та 150 мобільних груп працювали в день виборів у 24 регіонах України. У прес-конференції брав участь керівник виборчих програм ГМ ОПОРА Олександр Ломако. Телефон: 8 (063) 617-97-50;

14.10 - Пресс-конференція на тему: оцінка Комітетом виборців України початку голосування: відкриття дільниць, допуск спостерігачів на дільниці, порушення під час перших 4-х годин голосування. У прес-конференції брали участь голова Комітету виборців України Ігор Попов та речник Комітету виборців України Олександр Черненко.

15.00 – відкриття самодіяльного Музею чорного політичного піару (у приміщенні УНІАН).

15.10 – 17.00 – прес-конференції, брифінги політиків.

15-10 - за участю Ксенії Ляпіної (блок НУ-НС)

16-30-17-00 - ТЕХНІЧНА ПЕРЕРВА

17.00 у конференц-залі УНІАН відбувся брифінг, в якому взяли участь представники Фонду “Демократичні ініціативи”, Київського міжнародного інституту соціології та Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з оперативною інформацією щодо проведення Національного екзит-полу, коментарями до методики проведення та форми оприлюднення результатів.

О 18.00 відбулася прес-конференція провідних політологів і експертів, зокрема, Інституту ім.Горшеніна та «Агентства моделювання ситуацій».

19.00 прес-конференція “Особливості програмно-ідеологічної дискусії (дебатів) на дострокових виборах 2007 року”, в якій взяли участь Ігор КОГУТ (Лабораторія законодавчих ініціатив), Ігор БУРАКОВСЬКИЙ (Інститут політичних досліджень та економічних консультацій), Ігор КОЛІУШКО (ГО “Центр політико-правових реформ”), Ольга КОЛОВІЦКОВА (Інститут управління суспільними змінами) та Роман КОБЕЦЬ (ГО "Ідеальна країна").

О 19.30 лідер Блоку “Український регіональний актив” Людмила СУПРУН подарувала Музею виборів УНІАН зразок “білого піару”.

О 20.00 голова Комітету виборців України Ігор ПОПОВ та прес-секретар КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО поінформували про попередню оцінку Комітетом процесу голосування.

О 20.30 відбувся брифінг представника Партії регіонів Максима ЛУЦЬКОГО (№182 у виборчому списку) щодо ходу виборів і роботи штабу.

21.00 прес-конференція за результатами передвиборчого моніторингу інформаційних та підсумкових телепрограм, загальнонаціональних та регіональних газет, Інтернет-сайтів, політичних ток-шоу, виборчих теледебатів та підсумкових політичних програм на 10 центральних телеканалах України. Моніторинг проводився з метою дослідження стану дотримання стандартів журналістики, прав журналістів та ЗМІ. У прес-конференції взяли участь Наталія ЛІГАЧОВА (ГО “Телекритика”), Вікторія СЮМАР (“Інститут масової інформації”), Тетяна КОТЮЖИНСЬКА (Асоціація медіа-юристів), Валерій ІВАНОВ (Міжнародний благодійний фонд “Академія української преси”) та Олександр ЧЕКМИШЕВ (Комітет “Рівність можливостей”).

21.40 – 21.50 – перерва для встановлення додаткових телекамер.

О 21.50 – брифінг: оперативна інформація щодо проведення Національного екзит-полу.

О 22.01 оприлюднені результати загальнонаціонального опитування Національного екзит-полу. Учасники: Фонд “Демократичні ініціативи”, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

23-00 – 24-00 – прес-конференції, брифінги представників партій:

Ганни ГЕРМАН (Партія регіонів, № 48 у виборчому списку) Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ;

Лілії ГРИГОРОВИЧ (НУ-НС), а також Костя БОНДАРЕНКА та експерта АМС Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО.

1 жовтня 00.00-01.00 – прес-конференція Святослава ПІСКУНА (Партія регіонів, №31 у виборчому списку)

01.00 – 01.30 – брифінг: оприлюднення уточнених даних опитування. Учасники: Ілько КУЧЕРІВ (Фонд “Демократичні ініціативи”), Валерій ХМЕЛЬКО або Володимир ПАНІОТТО (КМІС), представники міжнародних соціологічних компаній QEA Analytics та Аналітичного центру Юрія ЛЕВАДИ.

01-30 – 02-00 – Екзит-пол “Соціовимір – 2007”. Сергій ТАРАН.

02.00 - 9-00 - Брифінги, прес-конференції.

9.00 - відбулася прес-конференція ГМ “Опора”: «Підсумки та результати виборів. Оцінка незалежних спостерігачів»

О 09-09.30 - брифінг Міжнародного товариства прав людини – Українська Секція (МТПЛ – УС) “Узагальнені результати голосування (оціночні результати; стан дотримання законності; аналітичні дані) в місцях позбавлення волі в охоплених проектним моніторингом дванадцяти регіонах України”. Також МТПЛ–УС надав інформацію про особливості, проблеми, законодавчі колізії виборчого процесу в установах виконання покарань. Учасники: голова Правління МТПЛ–УС Андрій СУХОРУКОВ, директор проектного департаменту МТПЛ–УС Володимир БРУЩЕНКО, менеджер проектів МТПЛ–УС Беніамін БАБАДЖАНЯН.

О 10.00 – „Заява офіційної делегації міжнародних спостерігачів від Міжнародного республіканського інституту США за виборами до Верховної Ради України” Учасники: Майкл ТРЕНД – член Палати Представників Парламенту Великої Британії, Лорн КРЕЙНЕР – Президент МРІ, Богдан ФУТЕЙ – Федеральний Суддя США, Стівен НІКС – Директор департаменту країн СНД Міжнародного Республіканського Інституту.

Об 11.00 - Оцінка Комітетом виборців України процесу голосування. У прес-конференції взяли участь: голова Комітету виборців України Ігор ПОПОВ та речник Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО.

О 12-00 - «Висновки місії спостереження Конгресу українців Канади (КУК) за позачерговими виборами до Верховної Ради України-2007». Експерти дали оцінку виборчому процесу на основі спостережень, здійснених у 15 регіонах України. Йшлося як про зафіксовані порушення при підготовці до виборів, так і про перебіг голосування. Висновки та свідчення були проілюстровані відео- та фотоматеріалами. У прес-конференції взяли участь: головний спостерігач Роман ХИЧІЙ, президент КУК Орися СУШКО та канадський політичний експерт Джерард КЕННЕДІ.

О 13.00 - Закриття мультимедійного центру в УНІАН.

О 14.30 - “Оголошення результатів спостереження делегації Національного Демократичного Інституту за позачерговими виборами до Верховної Ради 2007”, на якій члени міжнародної делегації спостерігачів НДІ оголосили оцінку проведення позачергових виборів до Верховної Ради Україні. Делегацію очолив Абнер МІКВА, колишній член Конгресу США, радник Білого Дому та Головний суддя Апеляційного суду США, а також Александр ЛОНГОЛІУС, колишній Президент Берлінського Парламенту.

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