Томенко назвав імовірну дату позачергової сесії ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам біля Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ, де розглядалася касація на вирок екс-прем’єру Юлії Тимошенко у газовій справі.

«Таким чином, вони починають збір підписів про проведення позачергової сесії. Це, очевидно, займе у них трохи часу – треба зібрати 150 підписів, потім треба їх опублікувати», - сказав М.Томенко.

Водночас, він нагадав, що, згідно з Регламентом, оприлюднення підписів є виключно компетенцією голови Верховної Ради.

«Оскільки Литвин у відпустці, то хто це опублікує? Але загально попередньо все ж таки 31 липня є найбільш вірогідною датою, коли відбудеться засідання», - додав він.

М.Томенко повідомив, що опозиція уважно вивчатиме порядок денний позачергової сесії парламенту для того, аби визначитися щодо своєї участі у ній.

«Як ми діємо, ми ще рішення не прийняли. Якщо у переліку питань буде звільнити Литвина, то там нам нема чого робити. Якщо у переліку питань будуть серйозні питання, тоді ми будемо збиратися і вирішувати. Будемо виходити із ситуації порядку денного сесії», - наголосив М.Томенко.