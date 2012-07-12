Томенко назвав імовірну дату позачергової сесії ВР
Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко заявляє, що представники провладної більшості розпочали збір підписів за проведення позачергової сесії парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам біля Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ, де розглядалася касація на вирок екс-прем’єру Юлії Тимошенко у газовій справі.
«Таким чином, вони починають збір підписів про проведення позачергової сесії. Це, очевидно, займе у них трохи часу – треба зібрати 150 підписів, потім треба їх опублікувати», - сказав М.Томенко.
Водночас, він нагадав, що, згідно з Регламентом, оприлюднення підписів є виключно компетенцією голови Верховної Ради.
«Оскільки Литвин у відпустці, то хто це опублікує? Але загально попередньо все ж таки 31 липня є найбільш вірогідною датою, коли відбудеться засідання», - додав він.
М.Томенко повідомив, що опозиція уважно вивчатиме порядок денний позачергової сесії парламенту для того, аби визначитися щодо своєї участі у ній.
«Як ми діємо, ми ще рішення не прийняли. Якщо у переліку питань буде звільнити Литвина, то там нам нема чого робити. Якщо у переліку питань будуть серйозні питання, тоді ми будемо збиратися і вирішувати. Будемо виходити із ситуації порядку денного сесії», - наголосив М.Томенко.