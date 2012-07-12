Янукович поговорив з Путіним і почав збиратися в Росію

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович повідомив під час засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

В.Янукович відзначив, що домовленість про візити була досягнута під час його зустрічі з В.Путіним у форматі «тет-а-тет».

«Ми домовилися з Володимиром Володимировичем про те, що найближчим часом здійснимо державні візити. Президент України - восени цього року, Президент Росії - у 2013 році», - сказав В.Янукович.

Точні дати візитів, відзначив В.Янукович, буде визначено пізніше.

На початку засідання присутні на пропозицію Президента України вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у результаті повені у Краснодарському краї РФ.