Янукович поговорив з Путіним і почав збиратися в Росію
19:12, 12 липня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович відвідає з державним візитом Росію восени поточного року, а Президент Росії Володимир Путін приїде в Україну у 2013 році.
Янукович та Путін обміняються державними візитами
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович повідомив під час засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.
В.Янукович відзначив, що домовленість про візити була досягнута під час його зустрічі з В.Путіним у форматі «тет-а-тет».
«Ми домовилися з Володимиром Володимировичем про те, що найближчим часом здійснимо державні візити. Президент України - восени цього року, Президент Росії - у 2013 році», - сказав В.Янукович.
Точні дати візитів, відзначив В.Янукович, буде визначено пізніше.
На початку засідання присутні на пропозицію Президента України вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у результаті повені у Краснодарському краї РФ.
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