Глава НСЖУ: Наступний рік має стати роком початку роздержавлення ЗМІ

Як повідомили УНІАН у НСЖУ, про це він сказав, вручаючи колективу редакції газети “Донбас” відзнаку переможця конкурсу на краще регіональне видання країни.

”Коли всі роками обговорюють доцільність і необхідність проведення роздержавлення преси, газета “Донбас” це зробила і успішно, самостійно розвивається». – зазначив О.Наливайко.

За його словами, «наступний рік має стати роком початку роздержавлення ЗМІ, і саме на таких успішних і в економічному, і в творчому плані прикладах ми будемо просувати цей масштабний проект.”

Крім того, під час зустрічі голови НСЖУ з керівником Донецької облдержадміністрації Андрієм Шишацьким були обговорені основні підходи у підготовці до майбутнього роздержавлення ЗМІ, загальна ситуація у медіа-просторі області у зв’язку з початком виборчих перегонів та нові можливості НСЖУ в організації презентацій, прес-конференцій у Брюссельському прес-клубі.

А.Шишацький відзначив, що цей спільний проект дуже цікавий для інформування європейської спільноти про інвестиційні і туристичні можливості Донбасу.