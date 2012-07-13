Янукович розповів, як сім'я страждає від його поганої звички

Як повідомляє газета "Известия в Украине" (№ 128 від 13 липня), про це В.Янукович заявив під час зустрічі в Криму з Клубом головних редакторів СНД, Грузії й Балтії, відповідаючи на питання про зміни в його житті після обрання Президентом.

"Я звик до великих обсягів роботи, і ця звичка не дуже хороша, тому що від неї страждає сім'я. Вихідних у мене немає. Робота - 24 години на добу. Телефон завжди включений, дзвонять на нього постійно. Для мене це звична ситуація. Обсяги роботи дуже великі, але головне, що змінилося – виникло відчуття колосальної відповідальності. Це відчуття примушує постійно бути у формі", - сказав В.Янукович.